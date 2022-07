A la Une . Football : Vers une filière de recrutement international à La Réunion

Le Réunionnais Nasser Goulamhoussen officie comme agent de joueurs avec DW Sport Management depuis plus d'un an et souhaite maintenant faire venir régulièrement des recruteurs de ligues internationales à La Réunion grâce à l’aide des clubs et de la Ligue. Par Baradi Siva - Publié le Dimanche 24 Juillet 2022 à 15:32

Nasser Goulamhoussen est déjà connu pour son travail dans la musique à La Réunion comme en métropole. Il a notamment travaillé avec le Saint-Andréen T-Matt mais le Réunionnais est surtout l’agent de grandes stars nationales et internationales comme GIMS, Soprano, Burna Boy, Tayc, Kaaris et bien d’autres dont Dadju qui vient remplir le Parc des Princes le mois dernier. On lui doit aussi la venue de plusieurs artistes de renom à La Réunion.



Recruter des jeunes footballeurs à La Réunion



Le Réunionnais s’est engagé depuis plus d’un an dans une nouvelle aventure. Il est donc aussi devenu agent de footballeurs. Il fait partie de l’équipe de DW Sport Management qui gère notamment les carrières de Victor Osimhen (Naples) ou encore de l’Egyptien Mahmoud Trézéguet.



Nasser Goulamhoussen lance aujourd’hui un appel à la Ligue réunionnaise de football et aux différents clubs de football de La Réunion. L’agent souhaite utiliser ses connexions pour organiser des sessions de recrutement des jeunes talents directement sur notre île.



Il espère ainsi mettre en place une véritable filière de recrutement dans notre département et permettre aux footballeurs réunionnais (et peut-être même de l’océan Indien) de gagner en visibilité et de pouvoir être plus facilement repérés par des clubs internationaux.





Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur