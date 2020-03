Football : Suspension de tous les matchs de Ligue 1 et 2

La Ligue de football professionnel a annoncé ce matin la suspension immédiate et "jusqu'à nouvel ordre" des matchs de la Ligue 1 et de la Ligue 2.



Cette décision intervient après l'annonce, hier soir, de la suspension de toutes les compétitions amateurs et féminines de la FFF.



C'est donc maintenant tout le football français qui est à l'arrêt.