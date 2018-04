Football: Stage vacances de gardien/gardienne de but à l’Etang-Salé

Le stage gardien est ouvert à tous les footballeurs garçons (tranche d’âge 11-15 ans) et filles (11-16 ans) du lundi 7 au jeudi 10 mai 2018. L’événement se déroulera au complexe sportif du Centenaire de l’Etang-Salé (123, bis rue du centenaire, 97427).



Les techniciens sont attendus avant le stage, le vendredi 4 mai de 13H30 à 17H au même endroit.



Le stage sera encadré par des techniciens locaux (association Foot Jeunesse), accompagnés d’un intervenant extérieur : Christian Puxel (association GBH), formateur international de gardiens de but à l’INSEP.



Pour tout connaître des conditions tarifaires et obtenir des renseignements complémentaires, contactez Jean-Philippe Payet - association Foot Jeunesse :

0692861056

0692453255

0692823537