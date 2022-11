A la Une . Football : Saint-Pierre remporte l’Orange Cup

Ce samedi 19 novembre a eu lieu la grande finale de l’Orange Cup au stade de la Redoute avec les 16 meilleures équipes de l’île. Au programme de cette compétition, des défis techniques en équipe, des épreuves de quizz « Règles de vie – Règles de jeu ». C’est finalement l’équipe de la JS Saint Pierroise qui a remporté cette première Orange Cup. L’AF Saint Louis et l’AS Bretagne complètent le trio de tête du classement général. Texte et photos : Pierre Marchal, Anakaopress. Par La Rédaction - Publié le Lundi 21 Novembre 2022 à 12:46

Les heureux vainqueurs se sont vu remettre leur billet d’avion par Catherine Folio, responsable de French Bee. Ils assisteront en février prochain à un des moments forts du football national, le classico OM-PSG dans l’emblématique stade Orange Vélodrome, où ils pourront participer à une séance de tirs aux buts sur le terrain à la mi-temps de cette mythique rencontre.



Au-delà du volet sportif de la compétition, l’Orange Cup participe également à sensibiliser les jeunes licenciés à l’éducation numérique. Le Challenge Programme Éducatif Fédéral continue avec les équipes ayant récolté le plus de points grâce à leurs actions en club. Ils seront accompagnés par la Ligue Réunionnaise de Football pour participer au challenge national PEF 2023 avec à la clé la possibilité de participer à un week-end à Clairefontaine. Tous les participants de la journée ont d’ailleurs pu participer à des ateliers autour de cette thématique.