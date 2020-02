A la Une . Football : Les supporters réunionnais du PSG confiants avant d’affronter Dortmund Le club de la capitale joue ce soir les 8es de finale de la ligue des champions, un match placé sous le signe de la malédiction par certains. Les supporters réunionnais sont quant à eux optimistes.

"Ce soir, je vois une victoire 3 à 2 pour Paris et la qualification dans 3 semaines", pronostique Alain Joineau, le président du Fan Club PSG 974. Pour ce supporter parisien, 2020 rime avec la fin de cette malédiction qui frappe les parisiens depuis 3 saisons. Depuis la fameuse remontada face au FC Barcelone en mars 2017, le PSG est toujours éliminé à ce même stade de la compétition.



Mais pour Alain Joineau, la catastrophe industrielle ne devrait pas se produire car "tout le monde est sur le pont cette année". Effectivement, le groupe parisien est bien au complet contrairement aux années passées. Même Neymar, longtemps incertain à cause d’une blessure aux côtes, sera bien présent. "En plus cette année, nous avons un grand gardien (Keylor Navas ndlr)", se réjouit-il.



En finir avec les moqueries



Cette malédiction des 8es de finale de la ligue des champions marque au fer rouge les champions de France. Trois saisons que le PSG se fait sortir au même stade de la compétition, les critiques et blagues vont bon train à l’encontre des rouges et bleus. Une situation que le président du club de supporters péi gère plutôt bien. "Ce sont surtout les Marseillais qui se moquent de nous, mais il faut les comprendre, ça fait 3005 jours qu’ils ne nous ont pas battus, féminines incluses", se moque-t-il. Avant d’ajouter une petite pique "rappelons que nous sommes le seul club français à avoir remporté une coupe d’Europe… honnêtement!".



Dans tous les cas, ils seront environ 200 pro-parisiens à se rendre ce soir à l'Arbradélis, leur quartier général, pour soutenir leur équipe. Tous s'attendent à un grand match face à une équipe "qui comme toute équipe allemande, attaque à tout va". La seule consigne sera de ne pas s'emballer, même en cas de large victoire. Simple conseil d'expérience.







