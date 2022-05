A la Une . Football : Le week-end entaché par d’impressionnantes scènes de violence

Hier, les spectateurs et les fumigènes ont envahi le terrain à l’issue du match Saint-Etienne contre Auxerre. Samedi soir, la finale de la Ligue des Champions a été retardée par des scènes de chaos aux abords du Stade de France. Par NP - Publié le Lundi 30 Mai 2022 à 08:43

C’est à l’issue du tir au but vainqueur d’Auxerre poussé en Ligue 1, St-Etienne relégué en Ligue 2 que le Chaudron s’est enflammé. Des spectateurs sont entrés sur le terrain. Des fumigènes ont été lancés vers les joueurs des deux équipes qui ont dû se réfugier dans les vestiaires. Les forces de l’ordre sont intervenues avec des gaz lacrymogènes pour disperser la foule.



Une nouvelle scène de violence au lendemain de la chaotique finale de la Ligue des Champions. Le match opposant le Réal à Liverpool a dû être repoussé de plus d’une demie-heure. Alors que le match allait commencer, des centaines de supporters étaient encore bloqués devant les grilles du Stade de France. Des personnes sans billets ont tenté d’entrer en escaladant les barrières. Des gaz lacrymogènes ont été lancés. L’organisation de l’événement est remise en cause.



Pour les autorités françaises, ces violences sont les conséquences d’une fraude massive aux faux billets. Le préfet de police de Paris, Didier Lallement a saisi en ce sens la justice.



Une lecture des faits non partagée outre-Manche. Liverpool a demandé l’ouverture d’une enquête. Il dénonce "des problèmes d’accès et des violations du périmètre de sécurité qu’ont subi les supporters de Liverpool" et l’agressivité des forces de l’ordre.



Selon la police, 105 interpellations ont été réalisées. Elle ne déplore aucun incident majeur dans les deux fan-zones installées dans Paris.

🚨 C'est la panique au Stade de France ! Des centaines de personnes ont forcé le passage pour s'introduire dans l'enceinte. Le début de la rencontre est retardé de 15 minutes ► https://t.co/rK5B5TanJS pic.twitter.com/2JXJiUOLxh

— RMC Sport (@RMCsport) May 28, 2022