Football : Le match de l'équipe de France sur Réunion La 1ère, quel gâchis !

On aurait pu penser que Réunion La 1ère avait fait une belle opération en achetant les droits de diffusion des matchs de l'équipe de France.



Les Réunionnais, qui sont encore plus nombreux à regarder l'équipe de France depuis qu'elle est championne du monde, étaient ravis ce soir de pouvoir suivre les exploits de Kylian M'Bappé ou autres Raphaël Varane sur La 1ère, d'autant que c'était la seule chaîne à les diffuser.



Rien sur Canal+, pas plus que sur TF1, ni sur Antenne Réunion ou sur Bein Sport.



Pas le choix donc, on était donc contraints de suivre le match sur La 1ère.



Et là, catastrophe ! Je n'ai jamais entendu des commentaires aussi nuls.



Je ne sais si ceux qui ont désigné le journaliste de France Télévision Mahm El Mamoune et la consultante Marinette Pichon, une ancienne footballeuse professionnelle, ont regardé le match mais, de grâce, trouvez-nous s'il vous plait de vrais commentateurs pour les prochaines prestations de l'équipe de France.



Ces deux-là n'ont à aucun moment réussi, ni même cherché d'ailleurs, à enflammer le téléspectateur. Aucun enthousiasme dans la voix, un ton totalement monocorde. Ils décrivaient une passe de la même manière qu'un but !



J'ai même essayé de regarder la télévision en coupant le son et en écoutant les commentaires sur la radio RMC, dont les journalistes sont une référence en la matière. Mais pas de chance, il y avait un décalage et la voix arrivait après les images...



Heureusement que l'équipe de France a gagné sur le score de 2 buts à 1 car sinon, la soirée aurait vraiment été dure à supporter...



Alors Gora, s'il te plait, use de tout ton pouvoir pour nous éviter une telle purge pour le prochain match contre l'Allemagne... S'il te plait.