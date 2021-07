A la Une .. Football : La Régionale 1 reprend ses droits

Ce dimanche 4 juillet marque le retour du football à La Réunion. Pour l’occasion, la Régionale 1 adopte un nouveau format avec une division en deux groupes. Pas de gros chocs pour cette première journée, mais les promus qui ont connu un baptême du feu.

Après des perturbations dues au calendrier sanitaire, le championnat de football reprend ses droits dans l’île. Cette saison va être marquée par une modification : la séparation en deux poules du championnat de Régionales 1.



Chaque groupe va voir ses huit équipes s’affronter en match aller-retour. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés et joueront des play-offs. Le vainqueur final sera sacré champion. À l’inverse, les derniers s’affronteront pour savoir qui descend à l’étage inférieur.



Le Groupe A



Le groupe A constitue le groupe de la mort avec les deux derniers champions et la Jeanne d’Arc, quatrième du dernier championnat.



Le tenant du titre, l’Excelsior, a été sans pitié en s’imposant sur le terrain du SDEFA 5 à 0 . De son côté, la Saint-Perroise a eu beaucoup de difficultés à venir à bout de du promu le FC Parfin. Les cigognes s’imposent 3 à 1. Le Trois-Bassins FC a fait pleuvoir les buts sur l’AS Bretagne avec un score de 5 à 1. Les Marsouins et la Jeanne d’Arc se séparent sans vainqueur avec un match nul 1 partout.



Sdefa - AS Excelsior 0-5

JS Saint Pierroise - FC Parfin 3-1

Trois Bassins FC - AS Bretagne 5-1

AS Marsouins - AS Jeanne d’Arc 1-1



Classement:



1. AS Excelsior 4 pts

2. Trois-Bassins FC 4 pts

3. JS Saint Pierroise 4 pts

4. AS Marsouins 2 pts

5. AS Jeanne 4pts (2)

6. FC Parfin 2pts

7. AS Bretagne 1pt

8. SDEFA 1 pt





Le Groupe B



Le groupe B est également relevé avec la présence du St-Denis FC, deuxième du dernier championnat, qui a rudement bizuté l’ASC Makes pour son premier match en s’imposant 5 buts à 2. La Tamponnaise réussi son entrée en s’imposant 4 à 1 face à l’AFC Piton Saint-Leu. Aucun but dans les matchs qui ont opposé la Ste-Marienne à l’As Capricorne et la St-Pauloise à l’AF St-Louisien





ASC Makes - Saint-Denis FC 2-5

La Tamponnaise - ACF Piton Saint Leu 4-1

US Sainte Marienne - AS Capricorne 0-0

Saint-Pauloise FC - AF Saint Louisien 0-0



Classement:

1. Saint Denis FC 4pts

2. La Tamponnaise 4pts

3. Saint Pauloise FC 2pts

4. US Sainte Marienne 2pts

5. AF Saint Louisien 2pts

6. AS Capricorne 2ptS

7. ASC Makes 0 pt

8. ACF Piton Saint Leu 0pt



