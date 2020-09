A la Une ... Football : Kylian Mbappé testé positif au coronavirus, forfait pour France/Croatie

Kylian Mbappé a été testé positif aujourd'hui au coronavirus.

L'attaquant du PSG et de l'équipe de France est donc forfait pour le match face à la Croatie, demain mardi en Ligue des nations. Et également pour les prochaines rencontres du PSG en Ligue 1, jeudi face à Lens et dimanche face à l'OM.

Kylian Mbappé a passé un test PCR à la demande de l'UEFA ce matin, test qui s'est révélé positif. Il est le seul joueur de l'équipe de France à avoir réagi positivement au test.



Il a immédiatement été placé à l'écart du groupe après la réception des résultats, à l'issue de l'entraînement, et a ensuite regagné son domicile dans la soirée.



Il est asymptomatique.



Kylian Mbappé va maintenant devoir observer une quatorzaine. Une fois passée cette période d'isolement, l'attaquant du PSG pourra reprendre un entraînement individuel dans sept jours, à condition d'être testé négatif deux fois de suite. Il pourra ensuite reprendre les entrainements collectifs.



Il avait pourtant subi deux tests ces derniers jours, qui s'étaient révélés tous deux négatifs. L'un, avant le rassemblement avec l'équipe de France et un autre avant le match contre la Suède.



Il s’agit du deuxième forfait pour les Bleus après celui de Steve Mandanda au début du rassemblement.



