A la Une . Football: Indétrônable Saint-pierroise

La JSSP a encore démontré hier soir sa suprématie en remportant son deuxième trophée des champions. Après avoir tout gagné en 2019 et participé de belle manière en coupe de France, la Saint-Pierroise n’a laissé aucune chance à ses adversaires dès l’entame du match. Et si la seconde mi-temps les hommes de Dafreville ont quelque peu baissé la garde, la nouvelle composition sudiste a démontré qu’il faudra encore compter sur elle cette saison. - Publié le Mercredi 15 Juillet 2020 à 08:00 | Lu 377 fois

Saint-Pierre a vibré football à l’occasion du 14 juillet. Et les 2000 spectateurs présents pour l’occasion ont eu droit à deux matchs : un match amical en ouverture entre Le Tampon et la Jeanne d’Arc de Bernard Mahmoud qui s’est imposée sur la plus petite des marges grâce à un penalty réussi de Kéhi.







​Puis à partir de 17h00, le plat de résistance opposait les deux équipes phares du championnat : Sainte-Marie à Saint-Pierre. Une affiche de choix pour cette reprise footballistique après quatre mois d’abstinence sur le stade saint-pierrois, venant couronner une année de compétition au travers du trophée des cha mpions 2020.





Au terme des 90 minutes, l’équipe de Christian Dafreville s’est imposée sur le score de 2-1 avec des buts de Razak et Anquibou, alors que Musbahou marquait pour les hommes en rouge.





Cette saison 2020 s’annonce riche en rebondissements. Il y a fort à parier que la JSSP restera l’équipe à battre une fois encore. Pas sûr que son appétit de victoires ne plaise à ses adversaires.



Texte et photos Pierre Marchal



















