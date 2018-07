A la Une .. Football: Ils ont tapé dans l'œil des recruteurs anglo-saxons

C'est une belle opportunité pour ces fooballeurs en herbe. Soixante-neuf jeunes joueurs péi, âgés de 11 à 23 ans, ont été sélectionnés par des recruteurs anglo-saxons issus de club comme le Blackburn FC, Gillingham FC, Toronto ou encore Manchester City. Des sélections intervenues à l'issue d'un stage de détection organisé par la FC Talents Academy ce mois de juillet, recensant 215 participants (un autre du même type avait été organisé en janvier dernier).



Les joueurs ont appris les résultats ce mardi après-midi, dans l'auditorium du musée Stella Matutina, sous les applaudissements de leurs proches et devant les recruteurs "très impressionnés par le niveau à La Réunion". Un groupe s'envolera en Angleterre très prochainement pour effectuer une dizaine de matches, un autre se rendra sur un stage de découverte dans un centre professionnel et quatre joueurs se verront proposer gratuitement un contrat d'excellence d'éducation-football dans le centre international de Bangkok.



De quoi se perfectionner, mais aussi grandir. "C'est fait pour ouvrir des portes. On le fait depuis onze ans, avec les moyens du bord", explique Didier Agathe, ex-pro ( Celtic Glasgow) et porteur du projet. "C'est l'occasion également de découvrir une autre culture", complète-il. L'occasion aussi de se faire repérer et, pourquoi pas, réaliser ensuite une belle carrière professionnelle. "On ne peut pas dire qu'on va faire signer, ça c'est le rôle d'un manager de club", prévient tout de même Didier Agathe.

Avant le grand départ, les sportifs ont été préparés. " On a donné bénévolement des cours d'anglais, on les a entraînés, on a essayé de les préparer au mieux. Si on avait plus de moyens, on pourrait faire ça mieux. C'est le cri d'alarme entendu par le Président de Région", tient à faire savoir le footballeur. Didier Robert, présent pour affirmer "le soutien de la Région à la détection des jeunes talents" a d'ailleurs proposé de signer une convention sur trois ans. "L'idée est de travailler ensemble les trois prochaines années pour être sûr qu'il puisse y avoir un accompagnement de la collectivité et que cette opération puisse durer dans le temps". Une satisfaction pour Didier Agathe.



Chez les sélectionnés, ce sont la joie et la fierté qui dominaient hier après-midi, dans l'auditorium comble. "Je suis content et j'ai pas peur", lance le petit Mathéo, aux côtés de sa maman, un peu stressée. "Beaucoup d'inquiétude et de questions, je me demande comment ça va se passer là-bas" , confie-t-elle. "Je suis fière d'être footballeuse, parmi les garçons", exprime de son côté Gwendoline, consciente de "la chance" qui lui est offerte. L'ambition de la jeune sportive de 13 ans ? Devenir pro et intégrer une équipe féminine en France. Espérons que cette opportunité lui permette de s'approcher un peu plus de son rêve.

