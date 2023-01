A la Une . Football : Hugo Lloris ne jouera plus avec les Bleus

Après 14 ans de sélection en équipe de France, le gardien de but et capitaine des Bleus annonce prendre sa retraite internationale. Par NP - Publié le Mardi 10 Janvier 2023 à 07:24

Ce lundi, le footballeur de 36 ans a annoncé qu'il laissait sa place devant la cage de l'équipe de France. Dans une interview donnée au journal L'Equipe, Hugo Lloris déclare : "Après quatorze années à défendre ce maillot, que j'ai porté avec un immense plaisir, avec fierté, devoir et sens de la responsabilité, je crois que je suis arrivé au bout".



L'actuel joueur de Tottenham dit vouloir passer plus de temps avec sa famille. Son dernier match avec les Bleus aura donc été la finale malheureuse contre l'Argentine de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Le champion du monde en 2018 est le plus capé de l'histoire des Bleus avec 145 sélections. Mais il est également celui qui a le plus porté le brassard en équipe de France : 121 fois. Hugo Lloris a remporté la Ligue des nations en 2021 avec la sélection et est parvenu à se hisser en finale de l'Euro 2016.