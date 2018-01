Football : Et si le Real échangeait Ronaldo contre Neymar ?

De source espagnole, le club madrilène serait prêt à sacrifier Ronaldo pour attirer le Parisien.



Le président Florentino Perez du Real ferait, selon nos confrères de l'émission El Larguero sur les ondes de la Cadena Ser, une véritable obsession sur le Parisien Neymar. Au point d'envisager un échange entre le Brésilien et le Portugais Ronaldo !



Une chose est certaine : le patron des champions d’Europe ne cache pas son intérêt pour Neymar. Il n’avait pas hésité à le "draguer" ouvertement et en mondovision lors de la cérémonie de remise du Ballon d’or...



L’idée serait d’entrer en négociations après la Coupe du monde 2018 en Russie.



Peut-être que le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi en discutera avec son homologue Florentino Perez le 14 février prochain, à Bernabeu, à l'occasion du 8ème de finale aller de la Ligue des champions qui opposera les deux clubs. Avec Neymar Jr. côté parisien, et Cristiano Ronaldo côté madrilène...