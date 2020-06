AFP Football: En Italie aussi, le championnat est reparti

- Publié le Samedi 20 Juin 2020 à 23:56 | Lu 136 fois

(AFP) Dans la foulée de l'Allemagne, de l'Espagne et de l'Angleterre, l'Italie a retrouvé à son tour son championnat de football samedi, après plus de trois mois d'interruption à cause de la pandémie de coronavirus, qui a fait plus de 34.000 morts dans le pays. Le premier but de cette nouvelle phase de la Serie A, 103 jours après le Sassuolo-Brescia du 9 mars, a été inscrit par Nicolas Nkoulou pour le Torino, lors du match nul de son équipe contre Parme (1-1). Après avoir marqué, le défenseur camerounais a pointé un doigt et les yeux vers le ciel avant de poser un genou à terre, visiblement en hommage à George Floyd, l'Afro-Américain dont la mort après son arrestation par la police le 25 mai a entraîné des manifestations contre le racisme partout dans le monde. Ce geste avait déjà été réalisé par plusieurs footballeurs depuis la reprise des compétitions en Europe, notamment l'attaquant français de Mönchengladbach Marcus Thuram. Le but de Nkoulou, passé par Marseille et Lyon avant de rejoindre le Torino, a été inscrit de la tête à la 16e minute. Kucka a égalisé pour Parme à la 31e minute et Belotti a ensuite manqué un penalty pour le Torino, qui reste 15e. Parme de son côté est 8e. Ce match de reprise a commencé de façon étonnante puisqu'après à peine cinq secondes de jeu, la partie a été brièvement interrompue, le ballon étant apparemment mal gonflé. - Après la Coupe - Auparavant, les joueurs et les arbitres réunis autour du rond central avaient observé une minute de silence en mémoire des victimes du coronavirus. Sur le maillot des joueurs du Torino, on pouvait lire cette inscription: "Merci à tous nos héros". Dans la soirée, un autre match en retard de la 25e journée a vu la victoire 2-1 du Hellas Vérone face à Cagliari, grâce à un doublé de Di Carmine. Solide 7e, le Hellas a le droit de croire à une qualification européenne, alors que Cagliari reste 12e. Dimanche, deux autres matches en retard sont programmés, mais ils impliqueront cette fois des équipes du très haut de tableau. A 19h30 (17H30 GMT), l'Atalanta (4e), l'équipe de Bergame, l'une des villes les plus durement touchées par la pandémie, affronte Sassuolo (11e) pour consolider sa place dans le Top 4, qualificatif pour la Ligue des Champions. Et à 21h45 (19H45 GMT), l'Inter Milan (3e) recevra la Sampdoria Gênes (16e). Les Milanais ont besoin d'une victoire pour rester au contact de la Juventus, leader, et de la Lazio Rome (2e). Après ces quatre matches en retard, se tiendra ensuite dès lundi la 27e journée. La semaine dernière, le football avait déjà redémarré en Italie avec la fin de la Coupe nationale. Deux demi-finales retour ont été organisées le week-end dernier et la finale, remportée par Naples contre la Juventus, s'est tenue mercredi à huis clos à Rome. Tous les matches de championnat restant à disputer sont pour l'instant également prévus à huis clos, même si les instances dirigeantes du calcio et les clubs espèrent pouvoir ouvrir partiellement les stades au public avant la fin de saison, prévue le 2 août. Parmi les principaux championnats européens, seule la Ligue 1 française a été définitivement interrompue.



