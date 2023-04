Football : Cyrille Melchior félicite Fabrice Abriel pour son intégration à la formation du Brevet d'entraineur professionnel

"J’adresse mes plus vives félicitations au réunionnais Fabrice Abriel pour son intégration à la formation du Brevet d'entraineur professionnel visant ainsi l'obtention du plus haut niveau de diplôme d'entraîneur de football.



Il pourra exercer au plus haut niveau international notamment en ligue des champions.



Nous lui souhaitons pleine réussite et exprimons notre fierté de voir encore une fois, un Réunionnais accéder à un niveau exceptionnel."



Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental