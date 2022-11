A la Une . Football : 60 gardiens de but rassemblés pour le premier tournoi "Kal sa"

Ce mardi 1er novembre a vu la première édition du tournoi "Kal sa". Une soixantaine de gardiens de but de toute l'île se sont affrontés, les U8 à U13 le matin, et les U14 à U17 l'après-midi. L'objectif de cette journée, organisée par l'AS Bretagne, était de mettre en valeur les portiers réunionnais. Par La rédaction - Publié le Jeudi 3 Novembre 2022 à 10:28

C'est le premier tournoi entièrement réservé aux gardiens de but. "Kal sa" a rassemblé pour sa première édition une soixantaine de portiers venant de toute l'île, pour une journée d'ateliers et de défis. Avec la matinée réservée aux U8/U13 et l'après-midi aux U14/U17, les gardiens ont d'abord dû passer une phase de poule avec trois ateliers. Précision/relance, vitesse/plongeon et coup francs étaient au programme.



Les meilleurs se sont ensuite affrontés en binômes lors de tirs "goal à goal". Gloria Dorla a été élue meilleure gardienne (U8-U13) alors que le duo de l’Ouest, de Josselin Darras (US Bellemene Canot) et Dinaigaren Marie-Louise (AFCO Savannah) remporte la compétition de binômes.



L’après-midi, la surprise est venue du sud avec la victoire du duo Tamponnais (Lucas Pothin, Tampon FC et Erwan Sevrin de La Tamponnaise). C’est aussi Lucas Pothin qui remporte le prix du meilleur gardien grâce à sa régularité dans ses arrêts.