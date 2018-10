Foot, yoga, hip-hop, zumba et bazar bio pour Sans Souci i bouge

Notez cette date sur votre agenda: le samedi 27 octobre 2018. La manifestation gratuite Sans Souci i bouge se déroulera au case du quartier de Saint-Paul toute la journée.



L’événement porte sur plusieurs volets. Le sport, la santé, l’alimentation et le bien-être. Au programme: des démonstrations et des initiations aux arts-martiaux, au yoga, à la zumba, au hip-hop sans oublier le tournoi de football à 7.



Autre grand moment avec le bazar bio organisé de 9 heures à 12 heures. Le public pourra se balader dans les stands de fruits et légumes bio, d’éducation nutritionnelle et déguster des produits frais.





Découvrez ci-dessous le programme complet.