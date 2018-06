Foot ou musique, que la fête commence !

En ce jour particulier de la fête de la musique, les préparatifs vont bon train afin de recevoir dans les meilleurs dispositions le flot de gens qui vont sortir ce 21 juin.



En cette année de coupe du monde de football, c'es aussi un soir de match pour l'équipe de France qui joue contre le Pérou en Russie. Pour ce faire, le Tommy's à Sainte-Marie se prépare depuis le début de l'après-midi pour que tout soit en ordre pur le coup d'envoi à 19h.



Deux écrans géants sont prévus, un en terrasse, le second à l'intérieur pour que tout le monde puisse profiter du spectacle en toute convivialité. Les serveurs seront bien sûr aux couleurs de l'équipe nationale et prêts à répondre à la moindre sollicitation de la clientèle.



La gare routière de saint-denis n'était pas en reste cette après-midi, les Cars Jaunes avaient en effet mis en place une scène afin de proposer à ses clients un moment de détente musical pendant leurs transferts dans le chef lieu. Différents groupe se sont succédés pour fêter la musique pour le plus grand plaisir des voyageurs.