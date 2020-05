AFP Foot: le championnat portugais reprendra le 4 juin - Publié le Mardi 12 Mai 2020 à 22:36 | Lu 74 fois

(AFP) La Ligue portugaise de football souhaite que le championnat de première division reprenne à huis clos le 4 juin, après avoir été suspendu en raison de la pandémie de Covid-19, a-t-elle annoncé mardi soir. Le gouvernement portugais avait décidé le 30 avril que la compétition, interrompue le 12 mars, pourrait reprendre à partir du dernier week-end de mai sous réserve de l'adoption d'un protocole sanitaire. Une fois établi ce protocole, les instances sportives et sanitaires vont maintenant dresser la liste des stades permettant de respecter les conditions imposées par la Direction générale de santé, a expliqué la Ligue dans un communiqué. "De manière à garantir que les stades soient rigoureusement inspectés et que tous les professionnels impliqués dans les matches et dans leur organisation soient soumis à des tests médicaux, le 4 juin 2020 est la date visée pour le premier match de la 25e journée", a précisé la "Liga Portugal". Alors qu'il reste 10 journées à disputer, le FC Porto est en tête du classement avec un point d'avance sur le Benfica Lisbonne, champion en titre. Au moins huit cas de footballeurs contaminés par le nouveau coronavirus ont été signalés ce week-end parmi les effectifs de quatre clubs portugais de 1re division, dont un joueur du Benfica. Les règles imposées par les autorités sanitaires prévoient notamment que les joueurs soient testés deux fois par semaine et limitent leurs interactions sociales à leurs proches et à l'encadrement du club. Les matches devront être disputés "dans un nombre le plus réduit possible de stades" et leur organisation ne devra pas entraîner de rassemblements de plus de dix personnes, a également exigé la Direction générale de santé.



Source : Source : ...