Foot: le Championnat de Belgique jette également l'éponge

(AFP) Après les Pays-Bas et la France, la Belgique: les responsables du foot belge ont officialisé vendredi la fin, largement anticipée, du Championnat 2019-20 en raison de la pandémie de coronavirus. "Selon les dispositions du Décret Ministériel du 8 mai 2020, l'Assemblée Générale de la Pro League a établi que les compétitions sportives sont annulées jusqu'au 31 juillet 2020", a annoncé la Pro League, la ligue professionnelle belge, dans un communiqué. "Par conséquent, l'Assemblée Générale a voté pour l'acceptation du classement de la Jupiler Pro League après 29 journées de championnat et l'arrêt de la compétition considérée comme accomplie", a poursuivi la ligue, accordant ainsi le titre de champion au FC Bruges, leader avec 70 points et 15 longueurs d'avance sur son premier poursuivant au moment de l'interruption du championnat. La Belgique imite ainsi la France, les Pays-Bas, le Luxembourg ou encore Chypre qui ont décidé d'arrêter leur championnat. La Belgique avait été le premier pays européen à annoncer début avril dernier qu'il envisageait de mettre fin à son championnat en raison de la pandémie du Covid-19. Mais la décision était en attente de ratification en assemblée générale, notamment face aux mises en garde de l'UEFA qui n'a cessé de pousser pour une reprise des compétitions pendant l'été. Quelques jours après l’arrêt définitif du football aux Pays-Bas, le football français avait pris la même décision le 30 avril à la suite de l’annonce par le Premier ministre Édouard Philippe que la saison 2019-2020 de sports professionnels ne pourrait pas reprendre. - "Une année incroyable" - En Belgique, la prochaine saison se disputera de nouveau avec 16 clubs. Elle se terminera par des play-offs mettant au prise quatre équipes (au lieu de six ces dernières saisons), pour le titre et les trois tickets européens. Bruges est qualifié pour la prochaine phase des poules de la Ligue des champions tandis que La Gantoise, 2e, disputera le 3e tour préliminaire de la C1. Charleroi, l'Antwerp et le Standard de Liège disputeront la Ligue Europa, tandis que la lanterne rouge Waasland-Beveren est reléguée en D2. En raison de cette crise, le Club Bruges ne peut pas fêter son 16e titre de champion de Belgique avec ses supporters. Mais pour compenser cette absence, les "Blauw en Zwart" organiseront dimanche un spectacle virtuel. Il commencera à 17h30 (15h30 GMT) et pourra être suivi sur Facebook et YouTube. "Toute la famille du Club sera encore plus soudée en ce jour spécial. Rassemblez vos amis et retrouvez-vous à notre fête virtuelle !" peut-on lire sur le site internet du club. Le capitaine Ruud Vormer s'est adressé brièvement aux supporters dans un message vidéo. "Chers supporters, félicitations pour avoir remporté le titre, explique le Néerlandais. C'était une année fantastique, en fait une année incroyable. Nous avons vraiment apprécié, grâce à vous aussi. Parce que sans vous, ça n'aurait pas marché, je pense". Benoît NOEL



