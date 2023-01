Revenir à la Rubrique CINOR Fonds européens : La Réunion championne de France Ce jeudi 26 janvier 2023, dans le cadre du séminaire des fonds de cohésion des régions ultrapériphériques (RUP), nous avons accueilli une délégation européenne à la station de Bancoul et au Cyroi.

Ce séminaire réunissant les autorités de gestion de six régions ultrapériphériques françaises (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Saint-Martin, La Réunion), doit permettre d’évoquer les enjeux de la mobilisation des fonds européens et de percevoir les singularités de leur mise en œuvre dans chaque région. Il est également l’occasion de donner une visibilité au grand public sur les actions permises par l’Union européenne dans les territoires ultramarins.



Cette édition 2023 du séminaire est axée sur les fonds structurels : FSE, FEDER, INTERREG. Elle vise, autour de tables rondes, d’ateliers et de retours d’expérience, à consolider les apprentissages de la programmation 2014 – 2020 en vue de se lancer dans la programmation 2021-2027.



Pour rappel, le programme FEDER FSE + 2021-2027 de La Réunion a été formellement approuvé par la Commission européenne en novembre 2022. Le programme FEDER FSE+ de La Réunion est le plus important de toutes les régions de France. Il s’élève à 1,2 milliard au titre du FEDER dont la Région Réunion est autorité de gestion, et de 173 millions au titre du FSE. Il faut ajouter à cette enveloppe l’allocation surcoût qui est de 194 millions au titre du FEDER et 23 millions au titre du FSE+. C’est donc au total 1,4 milliard d’euros qui est affecté à La Réunion pour la période 2021-2027.



L’Union européenne soutient le développement des régions ultrapériphériques (RUP) pour pallier les contraintes résultant de l’éloignement géographique de ces régions. Ces fonds européens représentent une opportunité de mise en œuvre et de financement des politiques publiques dans ces régions.







Dans la même rubrique : < > Fonds européens : La Réunion championne de France Politiques sportives dans les Outre-Mer : le SEVI à l’honneur