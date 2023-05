Revenir à la Rubrique CINOR Fonds européens : La CINOR développe son territoire grâce au FEDER

Investir dans la recherche, le développement technologique et l’innovation, améliorer la compétitivité des PME, favoriser le développement des technologies de l’information et de la communication, soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone… telles sont les thématiques soutenues par le fonds européen de développement régional (FEDER). Découvrez ci-dessous l’actualité des grands projets portés par La CINOR, soutenus par le FEDER et l’Europe :



Papang, le premier téléphérique urbain de La Réunion



Papang, le premier téléphérique urbain de La Réunion, a été inauguré le mardi 15 mars 2002 à Saint-Denis de La Réunion, et a bénéficié du soutien de l’Europe en terme de financement. Quelques chiffres sur ce projet : 5 stations entre Bois-de-Nèfles et le Chaudron

6000 voyageurs prévus par jour

2,7 kilomètres de ligne parcourus en 14 minutes

46 cabines, soit une cabine toutes les 34 secondes

3 minutes entre chaque station

Jusqu’à 10 personnes par cabine

16 km/h de vitesse en ligne

3 stations bus + téléphérique : Chaudron , Moufia et Bois de Nèfles

3 ans de travaux et 50 millions de budget La Région Réunion, autorité de gestion du Programme Opérationnel FEDER 2014-2020, a accordé Le 18 février 2019 une subvention d’un montant de 17,3 million d’euros (17 313 607.79 €) pour la conception et la réalisation de cette première innovante dans l’Océan Indien. Finalisé par une convention avec La CINOR, le dossier a été instruit par le guichet unique Infrastructures de Développement Durable et Energie.

Le Kub : pépinière d’entreprises innovantes



Cette pépinière d’entreprises dans le domaine des Sciences du Vivant et des Technologies Avancées s’inscrit dans la dynamique du parc TECHNOR. Il est dédié aux entreprises et startups innovantes du territoire de La CINOR, sur une surface plancher de 4 137m². Elle pourra accueillir une cinquantaine de jeunes entreprises innovantes, débouchant sur une création potentielle de 200 emplois.



Montant total des travaux : 9.600.000 € H.T.



Le Kub, dont le coût total (études et travaux) de l’opération s’élève à 11 millions € T.T.C. est financé par : Les fonds européens (FEDER) avec une contrepartie régionale : d’un montant total de 2 340 674€ (FEDER) et de 585 168 € (contrepartie régionale). L’État (Fonds Exceptionnel d’Investissement 2020), pour un montant de 2 millions d’euros.

La CINOR pour plus de la moitié du coût d’investissement. Ce dossier a été suivi par le guichet unique Europe de La Région « Entreprises et Développement Touristique ».

Le Port de Sainte-Marie



Le port de plaisance et de pêche implanté sur une surface de 1,5 hectares voit sa capacité d’accueil passer de 187 à 337 anneaux, 2000 m² avec 16 locaux commerciaux, une halle de vente et de stockage de produits de la mer (300m2) constitué de laboratoires, de chambres froides et de deux silos à glace capables de produire 3 tonnes de glace par jour chacun. Sans compter les nombreux services qui seront disponibles ainsi que les box pour les pêcheurs professionnels.



L’objectif de l’agrandissement de ce port est d’impulser sur le Territoire Nord une dynamique en termes d’attractivité économique et touristique.



Le nouveau site du port intercommunal à vocation à être le catalyseur du développement du Territoire Nord.



Ces travaux d’aménagement se chiffrent à 20 millions d’euros, un budget cofinancé par l’Union Européenne (FEAMP / FEDER) et par la



Union européenne : 70 % CINOR : 25 % Région Réunion : 5 %

FEAMP : 1.743 millions d’euros

FEDER : 2.8 millions d’euros

Région Réunion : 636 000 euros

Le parc de Bois-Madame



Déjà pourvu en aires de pique-nique, en kiosques et en points d’eau potable, le parc de Bois Madame est maintenant réaménagé et amélioré. L’accent est notamment mis sur les équipements sportifs (piste de running, et agrès), les kiosques équipés, la végétalisation et l’accès des personnes à mobilité réduite (PMR).



Ces travaux d’aménagement se chiffrent à 841 000 euros, un budget cofinancé par l’Union Européenne dans le cadre du POE / FEDER 2014-2020 et par la Union européenne : 70 %

CINOR : 25 %

Station de Potabilisation de Bois de Nèfles



La CINOR a inauguré le 7 juillet 2022 la nouvelle usine de potabilisation de Bois de Nèfles, à Saint-Denis. La capacité de traitement de l’ancienne station se voit ainsi multipliée par deux, et 42 millions d’euros seront investis sur tout le Territoire Nord dans les prochaines années pour la préservation des ressources en eau.



Ces travaux ont démarré en 2019. Le coût de la réhabilitation de l’usine est de l’ordre de 2.8 millions d’euros. Ce projet a été cofinancé par l’Union Européenne au titre du Fonds Européen de Développement Régional- FEDER (1 299 821,25 euros HT) et par la Région Réunion au titre de la contrepartie publique nationale (199 972,50 euros HT).



La CINOR a inscrit dans son projet de mandature Terre d’Avenir 2030 d’importants chantiers de ce type : outre Saint-Denis, plus de 4.1 millions d’euros ont déjà été engagés sur les autres communes du Territoire pour améliorer la qualité de l’eau distribuée à 13 500 habitants, avec la mise en service de deux usines de potabilisation sur la commune de Sainte-Suzanne en 2021. Les investissements vont se poursuivre dans les années à venir à hauteur de 42 millions, d’euros pour améliorer la qualité de l’eau distribuée à environ 125 000 habitants : Création d’une usine de potabilisation sur le secteur de Sainte-Clotilde à Saint-Denis : 35 000 hab., 8 millions d’euros

Création d’une usine de potabilisation sur le secteur de Montée-Sano à Sainte-Marie : 3 300 hab., 1.5 millions d’euros

Réhabilitation d’une usine de potabilisation de Saint-François à Saint-Denis : 5 000 hab., 2.5 millions d’euros

Extension de sa station de recharge solaire



La CINOR a récemment lancé un projet d’extension de sa station de recharge solaire, dans le but de soutenir la transition énergétique vers une mobilité plus propre et plus durable. La collectivité s’inscrit pleinement dans son engagement n°18 de son plan de mandat Terre d’Avenir 2030 : « Privilégier les sources locales d’énergies ».



En effet, la collectivité est désormais dotée de 15 véhicules électriques et de 7 bornes électriques. L’objectif étant de permettre aux agents de réaliser leurs missions grâce à un outil qui utilise de l’énergie propre. Ces bornes de recharges sont alimentées directement par les panneaux photovoltaïques et par un stockage de batterie.



Ce projet d’extension a été financé par le FEDER à hauteur de 31 413.20 €. Ce projet d’extension de la station de recharge solaire de la CINOR est un exemple concret de l’engagement de l’intercommunalité à encourager la mobilité durable. La CINOR a démontré sa volonté de promouvoir l’utilisation de l’énergie solaire et des véhicules électriques, tout en offrant un service innovant aux agents.

