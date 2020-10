Afin de soutenir plus spécifiquement les entreprises touristiques dans le maintien et la reprise progressive de leurs activités, la Collectivité régionale a mis en place un dispositif spécifiquement dédié au secteur touristique de l’île : le Fonds de Solidarité Tourisme. Ce dispositif se compose de deux volets :



Volet 1 : une aide forfaitaire apportée sous forme d’une subvention directe aux entreprises touristiques pour soutenir leur Besoin en Fonds de Roulement (BFR), et contribuer à maintenir leur activité et à réduire les effets négatifs engendrés par l’épidémie du COVID 19.



Volet 2 : une aide qui vise à répondre aux besoins d’accompagnement accrus des entreprises touristiques réunionnaises confrontées à des charges fixes et des pertes de chiffres d’affaires particulièrement élevées.



FONDS DE SOLIDARITÉ RÉGIONALE TOURISME

VOLET 1



Objectifs :

Aider les entreprises touristiques à améliorer leur équilibre d’exploitation et de couvrir partiellement les surcoûts occasionnés par les nouvelles exigences qui s’imposent sur le plan sanitaire, dans l’exercice de leur activité.

Le financement du BFR est ainsi destiné à prendre en compte essentiellement la forte baisse ou l’absence de chiffre d’affaires du fait de l’absence d’activité durant la période de confinement, et au regard en particulier du maintien des charges fixes auxquelles l’entreprise a du faire face ; il vise également à soutenir la reprise progressive d’activité, impactée par le maintien de conditions dégradées au niveau des flux touristiques vers La Réunion.

Le soutien ainsi apporté porte sur la période d’Avril 2020 à Août 2020.



Bénéficiaires :

Les entreprises de 0 à 49 salariés relevant du secteur du tourisme, au regard de leur code APE (hébergement, restauration, loisirs, transport touristique, agences de voyage, etc).



Modalités :

Le montant de l’aide est déterminé en fonction de l’effectif salarié de l’entreprise établi au 1er avril 2020 et n’excède pas 5/12ème du chiffre d’affaires annuel constaté ou reconstitué, au titre du dernier exercice comptable connu. L’aide, attribuée en une seule fois, s’échelonne en fonction de ces critères entre 2 000 € et 5 500 € par entreprise.

Le dispositif sera déployé en ligne via la plateforme régionale dématérialisée. Toute demande de subvention devra être déposée via la plateforme jusqu’au 15 novembre 2020.