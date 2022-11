Fonds de Secours Outre-mer pour les calamités agricoles : 3e série de paiements des aides de l’État

Le communiqué :



Cyclone Batsiraï de 2 au 5 février 2022



Un troisième paiement d’un montant total de 381.215 € va être réalisé à destination de 52 exploitants afin d’indemniser les pertes agricoles survenues suite au passage à La Réunion du cyclone tropical intense Batsiraï entre 2 et le 5 février 2O22.



Ainsi, le montant total des aides versées par l’État pour cette calamité agricole s’élève à 5.366.708 € à destination de 850 bénéficiaires.



Épisode de fortes pluies du 27 au 29 août 2021 ayant affecté les communes de Saint-Joseph et de Saint-Philippe



Un deuxième paiement d’un montant de 59.000 € va être effectué au profit de 4 bénéficiaires afin d’indemniser les pertes agricoles subies suite aux fortes pluies d’août 2021 sur les communes de Saint-Philippe et Saint-Joseph.



Ainsi, le montant total des aides versées par l’État pour cette calamité agricole s’élève à 141.454 € à destination de 26 bénéficiaires.