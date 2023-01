Communiqué Fonds de Coopération Régionale : L’appel à projets 2023 est ouvert

La préfecture annonce que l’appel à projets pour le fonds de coopération régionale de l’océan Indien vient de démarrer. La date limite pour le dépôt des candidatures est fixé au 28 février.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 16 Janvier 2023 à 14:26

Le communiqué :



Le fonds de coopération régionale (FCR) contribue à la dynamique de coopération régionale en finançant des projets réunissant La Réunion et les pays voisins de l'océan Indien. Il favorise et encourage notamment les projets contribuant au développement économique et social durable au sein de la zone.



Projets éligibles

Le nouvel appel à projets pour l’année 2023 vise prioritairement des actions innovantes dans les domaines variés suivants :

- l’éducation (programmes de mobilité pour les étudiants, ingénieurs, universitaires et chercheurs) ;

- la formation-apprentissage ;

- l’agriculture, la pêche et l’aquaculture ;

- la santé ;

- l’environnement ;

- la jeunesse et les sports ;

- la culture ;

- le tourisme durable ;

- les énergies renouvelables.



Éligibilité

Le projet doit être porté par une personne morale (association à but non lucratif ou établissement public). Les entreprises ne sont pas éligibles.



Le FCR subventionne les projets à hauteur de 30 % maximum du montant total des dépenses éligibles du projet.





Dépôt de la demande de subvention



La date de limite de dépôt des dossiers est fixée au 28 février 2023.



Les dossiers (formulaire de demande de subvention et les annexes dûment complétés et signés) sont à adresser à la mission diplomatique de la Préfecture de La Réunion :



· Par voie électronique à : fcr@reunion.pref.gouv.fr



ET



· Par voie postale à l’adresse suivante : Préfecture de La Réunion

Mission Diplomatique

1 rue Amiral Lacaze

CS 51079 - 97404 Saint-Denis cedex





Pour toute information complémentaire ou pour retrouver les documents constitutifs du dossier de demande de subvention, consultez le site Internet de la préfecture à l’adresse suivante :



https://www.reunion.gouv.fr/fonds-de-cooperation-regional-fcr-r588.html Le fonds de coopération régionale (FCR) contribue à la dynamique de coopération régionale en finançant des projets réunissant La Réunion et les pays voisins de l'océan Indien. Il favorise et encourage notamment les projets contribuant au développement économique et social durable au sein de la zone.Le nouvel appel à projets pour l’année 2023 vise prioritairement des actions innovantes dans les domaines variés suivants :- l’éducation (programmes de mobilité pour les étudiants, ingénieurs, universitaires et chercheurs) ;- la formation-apprentissage ;- l’agriculture, la pêche et l’aquaculture ;- la santé ;- l’environnement ;- la jeunesse et les sports ;- la culture ;- le tourisme durable ;- les énergies renouvelables.Le projet doit être porté par une personne morale (association à but non lucratif ou établissement public). Les entreprises ne sont pas éligibles.Le FCR subventionne les projets à hauteur de 30 % maximum du montant total des dépenses éligibles du projet.Les dossiers (formulaire de demande de subvention et les annexes dûment complétés et signés) sont à adresser à la mission diplomatique de la Préfecture de La Réunion :· Par voie électronique à : fcr@reunion.pref.gouv.frET· Par voie postale à l’adresse suivante : Préfecture de La RéunionMission Diplomatique1 rue Amiral LacazeCS 51079 - 97404 Saint-Denis cedexPour toute information complémentaire ou pour retrouver les documents constitutifs du dossier de demande de subvention, consultez le site Internet de la préfecture à l’adresse suivante :



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur