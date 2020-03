Courrier des lecteurs Fondkér d’un possessionnais en réponse à Vanessa Miranville

Les grandes valeurs d’éthique et de probité ne sont pas l’apanage de la maire-candidate de La Possession.



Suffit-il donc de se prétendre moral pour l’être vraiment et se faire élire ? Ne dit-on pas « marchandise vantée par soi-même n’a guère de valeur » ?



En se flattant pour seul bilan de six années de mandature d’avoir été honnête à défaut de pouvoir se targuer de réalisations concrètes, la candidate-maire donne raison au dicton « grands vanteurs, petits faiseurs ».



Qu’importe : « Vantez-vous avec audace, toujours quelque chose en demeurera dans l'opinion de vos auditeurs ». Cette citation de Frédéric Ozanam (1836) trouve parfaitement à s’appliquer au « cas Miranville ».



Pour s’attribuer de prétendues valeurs de moralité, la maire-candidate foule aux pieds les principes qu’elle affirme incarner, n’hésitant pas à calomnier, à distiller intox et autres contre-vérités alors qu’elle est en difficulté.



De son principal concurrent politique, à ses employés qu’elle n’hésite pas à mettre en cause sur la place publique, personne n’est épargné : promoteurs présentés comme mafieux, cadre administratif de la régie Eaux de La Possession diffamé, médecins accusés de complaisance et j’en passe et des meilleurs.



La victimisation est définitivement un art dans lequel la maire-candidate excelle désormais.



La manipulation de l’opinion publique en est un autre.



Qui ne se souvient pas par exemple du pseudo déficit de 10 millions d’€ prétendument trouvé en 2014 ? De déficit, il n’y en eut jamais, puisque les comptes de l’époque se retrouvèrent en faits tous excédentaires (2013, 2014 ,2015). Peu importe, l’opinion publique retiendra que la maire-candidate a passé 6 années à assainir les comptes, comptes qu’elle a en réalité elle-même dégradés par une augmentation fulgurante de la masse salariale en 2016 et 2017 (Lettre d’août 2017 du Préfet classant la commune de La Possession en risque financier important, dernière étape avant la mise sous tutelle).



Alors, oui, Vanessa Miranville dérange, elle dérange beaucoup, cependant pas pour les raisons qu'elle s'est évertuées à répandre. « Les hommes qui se vantent le plus ressemblent à une fausse pièce en or : le dehors semble précieux, mais une fois que vous en aurez gratté la surface, il n'en restera plus qu'un vil métal sans aucune valeur" (Citation de Démophile) E. THEMYR







