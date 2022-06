Fondations solides, pour la « Maison des Solidarités » qu’est le Département

C’est en ces termes que le Président Cyrille Melchior a résumé la situation budgétaire du Département, à l’occasion d’une conférence de presse organisée à la veille de la séance plénière du 22 juin. « Le Département n’est autre que la grande Maison Réunion des Solidarités dont les fondations sont solides : nous avons fait preuve d’un fort dynamisme budgétaire, grâce à une situation financière satisfaisante. Cependant, face au niveau de sollicitation très élevé, qui s’effectue sans surcroît notable de recettes, nous restons vigilants, tout au long de la mandature » affirme Cyrille Melchior.



Les grandes lignes des rapports financiers (compte de gestion et compte administratif 2021 ainsi que le budget supplémentaire 2022) ont été présentées par Jeannick Atchapa, Vice-président délégué aux finances. « En lien avec la reprise des résultats 2021, le projet de Budget Supplémentaire 2022 confirme le volontarisme de la Collectivité, avec un niveau de dépenses supplémentaires de près de 45 M€ notamment dans les secteurs de l’insertion, de l’aide à domicile, de l’enfance et du soutien au monde agricole ». Il a évoqué aussi un excédent final disponible qui s’établit à 67,05 M€, après déduction des restes à réaliser en dépenses (2,40 M€ en investissement et 24,67 M€ en fonctionnement).



Un premier bilan des 6 mois de mise en œuvre du Plan de mandature et ses « 10 ambitions » sera également à l’ordre du jour de la séance plénière. En présence des élus Béatrice Sigismeau, Jeannick Atchapa, Augustine Romano et Eglantine Victorine, le Président Cyrille Melchior a cité quelques mesures phares comme la révision du dispositif d’accompagnement des malades, la mise en place du plan 5 000 Licences, la création d’une direction dédiée à la jeunesse, le lancement de la caravane d’accès aux droits et à l’information ou encore le déploiement du Plan Bien-Être dans les EHPAD. Sans oublier la démarche de transition écologique et solidaire, intégrée dans les grands projets du Département. Le Plan 1 million d’arbres pour La Réunion (P1MA) constitue le projet écologique emblématique de la mandature.



La stratégie départementale de l’évolution de l’offre d’accueil à destination des publics vulnérables sera aussi présentée. Selon Cyrille Melchior, « Elle permettra la création de plus de 2000 places supplémentaires pour les publics personnes âgées et personnes en situation de handicap, en nous appuyant sur le renforcement de l’offre en établissements sociaux et médico-sociaux mais aussi des outils innovants tels que les Maisons d’Accueillants Familiaux. Quant à la protection de l’enfance, la stratégie départementale ambitionne la création de 223 places sur toute l’ île tout en renforçant notre soutien aux assistants familiaux qui contribuent à cimenter cet engagement de solidarité ».