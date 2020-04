La grande Une Fondation Père Favron : Tous les résultats sont négatifs Après la découverte d’un cas douteux de Covid-19 au pôle handicap dépendance de la fondation du père Favron à St-Pierre, patients et personnels ont été dépistés. Tous les tests sont revenus négatifs.





C’est le soulagement à Bois d’Olives. Après plusieurs jours d’inquiétude, la bonne nouvelle est arrivée : personne n’est malade du Covid-19 à la fondation du père Favron à St-Pierre.



Jeudi dernier, un homme présentant des symptômes du coronavirus depuis plusieurs jours a subi 2 tests. Après que le premier se soit révélé négatif, le deuxième a présenté des résultats douteux. Il avait donc été évacué au CHU Nord et les 72 résidents et membres du personnel dépistés.



