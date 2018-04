Fondation Abbé Pierre: Près de 10% de Réunionnais sont mal logés

Pour la 23e année, la Fondation Abbé Pierre présente son rapport de "l'état du mal-logement en France". Selon ce nouvel éclairage, il y aurait plus de 81 600 personnes mal logées à La Réunion, soit 9,6% de la population de l'île.



Concernant ces chiffres du mal-logement, la Fondation a voulu notamment mettre en lumière les problématiques du surpeuplement. En effet, on note que près de 30% de la population est concernée, soit 259 000 personnes. Elle a ainsi sollicité tous les différents acteurs engagés afin de tendre petit à petit vers un plan "0 personnes sans domicile". La Fondation Abbé Pierre souhaite que chaque personne ait accès au droit au logement.



Il est difficile d'identifier et d'évaluer le nombre réel de ces personnes sans domicile. Or, la Fondation Abbé Pierre a également noté une augmentation du nombre d’appels au 115 entre 2012 et 2016. 61% des personnes concernées n'obtiennent en réalité pas de solutions. Certains ne prennent donc même plus la peine d'appeler ce numéro d'urgence.



La Fondation Abbé Pierre pointe également du doigt le rôle de l'Etat dans cette situation. En effet, l'Etat dit défendre le logement, et d'un autre côté, plus de 100 ménages ont été expulsés depuis le début de la décennie. La Fondation appelle donc véritablement à un meilleur accompagnement au droit lié à l'habitat.



Cet éclairage régional sera présenté publiquement ce jeudi 26 avril, à 8 heures 30, au Cinépalmes de Sainte-Marie.