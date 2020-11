Société Fonction publique territoriale: Report du concours externe d’attaché territorial

Face au regain de l’épidémie de coronavirus, le Président de La République a procédé à la réinstallation du confinement sur le territoire national à partir du 30 octobre 2020. Cette décision admet néanmoins des adaptations hors du territoire métropolitain. Ainsi, à l’exception de la Martinique, les départements et collectivités d’Outremer ne font pas, pour l’heure, l’objet de mesures de « reconfinement », du fait d’une situation différente, marquée par une progression moindre de l’épidémie. Devant les difficultés d’organisation auxquelles sont confrontées les autorités organisatrices depuis l’instauration de ce re-confinement, la Fédération nationale des Centres de gestion de la fonction publique territoriale (FNCDG) a informé la direction du Centre de gestion de La Réunion du report des épreuves du concours d’attaché territorial sur l’ensemble du territoire national. Par Christelle Boyer - Publié le Vendredi 6 Novembre 2020 à 06:49 | Lu 377 fois

En raison de la différence entre la situation sanitaire locale et celle de la métropole, le CDG Réunion a consulté l’ensemble des partenaires locaux et nationaux, en vue d’adopter la décision la plus appropriée à notre contexte territorial.



A l’issue de cette phase de concertation, comme dans les autres départements d’Outremer, l’ensemble des acteurs ont fait le choix de suivre à La Réunion la décision de report portée par la FNCDG.



En effet, le concours d’attaché est organisé à l’échelle nationale : les épreuves sont organisées à des dates uniques et les candidats doivent traiter des sujets uniques sur l’ensemble du territoire national.



Dès lors, le report permet de garantir les principes d’équité et d’égal accès aux concours de la fonction publique.



Les épreuves écrites de ce concours de catégorie A qui devaient se tenir le 19 novembre 2020, sont donc reportées à une date ultérieure, qui n’est pas encore fixée.



La reprogrammation aura lieu dans les meilleurs délais et n’impliquera pas l’ouverture d’une nouvelle période d’inscription.









