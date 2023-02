A la Une .. Fonction publique : Vers la reconnaissance des fêtes hindoues ?

Le représentant d'un collectif hindou et le député Perceval Gaillard ont été reçus au Ministère des Outre-Mer pour évoquer leur demande de l'intégration de fêtes religieuses à la circulaire de la Fonction publique qui autorise des absences lors des grands événements cultuels. Les deux hommes évoquent avoir eu un accord de principe mais le ministère des Outre-Mer explique ne s'être engagé qu'à transmettre la demande aux services concernés. Par NP - Publié le Lundi 13 Février 2023 à 20:57

Le Collectif pour l'introduction de l'hindouisme à la circulaire FP901 du 23 septembre 1967 est monté au créneau pour que la religion originaire de l'Inde et très suivie à La Réunion soit considérée au même titre que d'autres cultes par la Fonction publique.



Chaque religion a droit à trois jours où les agents sont autorisés à s'absenter par respect de leurs croyances. Les fêtes arméniennes, bouddhistes, juives, musulmanes et orthodoxes font partie de la circulaire FP901 actuellement en vigueur.



Alain Mardaye, coordonnateur du Collectif pour l'introduction de l'hindouisme à la circulaire FP901du 23 septembre 1967 et le député Perceval Gaillard, ont été reçus au ministère des Outre-Mer pour demander à ce que les fêtes hindoues soient inclues. Le ministre des Outremer a enregistré la demande et affirmé qu'il transmettrait au ministre de la Fonction publique.



Voici le communiqué commun d'Alain Mardaye et de Perceval Gaillard :

Alain Mardaye, coordonnateur du Collectif pour l’introduction de l’hindouisme à la circulaire FP901 du 23 septembre 1967, ainsi que Perceval Gaillard, député de la 7ème circonscription de La Réunion ont été reçus ce jour au Ministère des Outre-mer pour une réunion de travail avec le cabinet du ministre concernant l'introduction à l'hindouisme à la circulaire FP901 du 23 septembre 1967. Cette rencontre fait suite à l'entretien du député Gaillard avec Monsieur Carenco, Ministre des Outre-mer le 6 février dernier.



Les échanges ont été constructifs. Un accord de principe a été donné pour l'introduction de l'hindouisme à la circulaire. Les hindous bénéficieraient de trois jours au même titre que les autres confessions. Le Ministère des Outre-mer continue à échanger avec le Ministère de la fonction publique qui statuera en dernier ressort.



​Nous restons à l'écoute et mobilisés pour faire aboutir cette question initiée à La Réunion et qui s’inscrit désormais au niveau national.



A noter cependant que le ministère des Outremer, tard hier soir, est venu tempérer ces affirmations du collectif et du député en affirmant qu'aucun accord de principe n'avait été trouvé, contrairement à ce qu'annonce le communiqué et que le ministre s'est simplement engagé à transmettre la requête au ministre de la Fonction publique.