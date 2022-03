Courrier des lecteurs Fonction publique : Limiter le niveau d'accès pour rétablir une certaine équité

Par Adaman Jean Marcel de Créteil - Publié le Lundi 14 Mars 2022

Comme vous le savez le concours de la fonction publique de catégorie C et D draine de très nombreux candidats lors des épreuves écrites et orales.

De milliers de candidats sur-diplômés ( bac+4 et plus ) se présentent à ces épreuves d'un niveau lycéen.

Pourquoi ne pas limiter le niveau de diplôme à BAC+2 afin de permettre aux jeunes issus de milieux défavorisés d'atteindre un certain statut social et aussi de rétablir une certaine équité.

Cette initiative rentre dans le cadre d'une politique d'égalité des chances.