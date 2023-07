A la Une ... Fonction publique : Les fêtes hindoues enfin reconnues

C'est une victoire pour le collectif qui milite pour l'intégration des fêtes hindoues dans la liste des célébrations religieuses pour lesquelles les employés de la fonction publique sont autorisés à s'absenter. Par NP - Publié le Mardi 18 Juillet 2023 à 10:15





Cette demande a trouvé son aboutissement, informe le collectif constitué il y a un an, ravi du courrier adressé par le préfet à l'ensemble des administrations publiques. "Cette réponse positive est profondément laïque et vient rétablir une égalité de traitement entre les fonctionnaires", commente Alain Mardaye. En février dernier, Alain Mardaye, représentant d'un collectif hindou, et le député Perceval Gaillard avaient été reçus au Ministère des Outre-mer pour évoquer l'intégration de fêtes religieuses hindou à la circulaire de la Fonction publique autorisant des absences lors des grands événements cultuels (circulaire FP 901 du 23 septembre 1967).Cette demande a trouvé son aboutissement, informe le collectif constitué il y a un an, ravi du courrier adressé par le préfet à l'ensemble des administrations publiques. "Cette réponse positive est profondément laïque et vient rétablir une égalité de traitement entre les fonctionnaires", commente Alain Mardaye.

Voici le communiqué du Collectif pour l’introduction de l’hindouisme à la circulaire FP 901 du 23 septembre 1967 :



Nous avons l’honneur de vous informer que notre demande concernant l’introduction de l’hindouisme à la circulaire FP901 du 23 septembre 1967, qui autorise les absences pour motifs religieux pour les agents de la fonction publique, trouve son aboutissement.



Nous accueillons avec satisfaction le courrier que Monsieur Le Préfet de La Réunion adresse à l’ensemble des administrations publiques.



Il y tout juste un an, nous avions constitué un collectif pour alerter l'Etat sur cet oubli. Accompagné du député de la septième circonscription, Perceval Gaillard nous nous sommes entretenus avec la Préfecture le 22 décembre 2022 et avec le Ministère des Outre-Mer, le 13 février 2023.



Les services de l’Etat ont été à l’écoute, les échanges ont été constructifs et nous ont confortés dans notre démarche.

Cette réponse positive est profondément laïque et vient rétablir une égalité de traitement entre les fonctionnaires.



Nous remercions le gouvernement de Madame Borne, en particulier Monsieur Jean François Carenco, ministre délégué chargé des Outre-Mer qui, sensible aux réalités ultramarines, nous soutient depuis le début.



L'hindouisme des Outre-Mer et national bénéficie d'un éclairage nouveau.



L’acte décentralisé de Monsieur Le Préfet offre de la flexibilité dans les demandes d’absences en raison du titre indicatif des fêtes énumérées et permettra à des milliers de réunionnais d’exprimer pleinement leur croyance.



Nous exprimons ma gratitude à l'ensemble des candidats aux élections législatives de La Réunion et aux élus qui nous ont appuyé et nous ont permis d’avancer.



Perceval Gaillard est le symbole d'un lien nouveau que nous devons tisser avec le politique et que nous souhaitons récurrent.



Nous invitons l'ensemble des organisations religieuses à accompagner leurs membres. Toutes les demandes d’absence doivent se faire en accord avec le responsable hiérarchique de l’agent public et dans l'intérêt du service.



La foi est un accélérateur de vie qui s'exprime dans un cadre réglementaire et qui préserve le bien commun.



Le collectif reste à l’écoute des fidèles.



Alain Mardaye,

Coordinateur du Collectif pour l’introduction de l’hindouisme à la circulaire FP 901 du 23 septembre 1967