Fonction publique: Des élections professionnelles marquées par le mouvement des gilets jaunes

Tous les quatre ans, des élections professionnelles sont organisées afin de renouveler les instances représentatives du personnel dans la Fonction Publique. U n véritable enjeu de démocratie sociale puisqu'elles consacrent aux agents, par l’élection de leurs représentants, le droit de participation à la détermination des règles individuelles et collectives, et permettent d’établir la représentativité des organisations syndicales à tous les niveaux pertinents de la gestion publique.



Cette année, les élections professionnelles se tiendront ce jeudi 6 décembre (date commune aux trois versants de la fonction publique). ​Dans les administrations qui ont recours au vote électronique exclusif, les opérations se déroulent sur des périodes comprises entre 24h et 8 jours, le dernier jour intervenant le 6 décembre 2018.



Sur l'ensemble du territoire national, ce sont 5,2 millions d’agents publics qui sont appelés à voter pour choisir leurs représentants du personnel siégeant dans les organismes consultatifs de la fonction publique : comité technique (CT), commissions Administratives Paritaires (CAP), Commissions Consultatives Paritaires (CCP). Dans le cadre du renouvellement général des instances, les mandats des représentants des CHSCT ainsi que des conseils supérieurs (CSFPE, CSFPT, CSFPH et CCFP) sont aussi renouvelés.



À La Réunion, près de 65.000 agents sont appelés à voter. Un vote qui intervient dans un contexte marqué par le mouvement des gilets jaunes.



Dans la fonction publique territoriale, le vote se fait à l'urne pour les comité technique et par correspondance pour les CAP et CCP (directement adressé au centre de gestion ; sauf pour Saint-Denis, Saint-Paul, la Région et le Département, où cela se passe en interne). "Avec le mouvement des gilets jaunes, les services de la poste ont été perturbés et beaucoup n’ont pas reçu leur matériel de vote", explique Marina Amony, Secrétaire Départementale FO (branche des services publics). La syndicaliste souligne au passage un autre aspect problématique : "Les syndicats avaient demandé qu'on vote le plus possible à l’urne car c'est traditionnel. À la réception du matériel, certains pensent que c'est pour le mettre dans l'urne et ne le renvoient pas".



Dans la fonction publique hospitalière, le vote se fait pour la première fois par voie électronique exclusive. "Le mouvement a perturbé la campagne syndicale. Et les agents n'avaient pas la tête à ça, les élections sont passées au second plan", nous confie un syndicaliste, craignant aussi une participation moindre à cause des retard de courriers. "Certains n'ont toujours pas reçu leurs codes", s'inquiétait-il ce mardi soir.



Dans la fonction publique d'Etat, certaines administrations (ministère de l'intérieur, industrie, finances) votent par voie électronique, tout comme le secteur de l'éducation et de l'enseignement supérieur. D'autres, comme la Deal, la Daaf, Dgacs ou encore la Dieccte, directement à l'urne. Mais l à aussi, les retards de courriers inquiètent les syndicats. "Le ministère des tutelles a été informé. Des mesures doivent être mises en place mais les résultats risquent d'être perturbés", redoute Janick Sidney, secrétaire départemental de la fédération générale des fonctionnaires FO.