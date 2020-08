Courrier des lecteurs Folie collective

Par Pierre Balcon - Publié le Jeudi 27 Août 2020 à 08:29





Pour une fois je partage le point de vue de Bernard Henry Levy .



Invité dimanche de "C'est arrivé demain" sur Europe 1, Bernard-Henry Lévy est revenu sur la gestion de la crise sanitaire du Covid-19.



Il y a affirmé qu'elle a comporté des "mécanisme de folie" et qu'en ayant confiance aveugle aux "sachants", il y a eu de la part du pouvoir un "abus d'autorité".



On nous assomme de commentaires et de commentaires sur les commentaires .



Pour ma part je préfère les données brutes .



Et elles sont cruelles pour les « autorités autoritaires » et leurs sujets .



Sur la période 2011-2013, à La Réunion , les maladies de l’appareil respiratoire ( hors cancer ) représentent 7% de l’ensemble des décès sur l’île :



273 décès en moyenne chaque année ont pour cause initiale une maladie de l’appareil respiratoire.



Les maladies respiratoires représentent la 5ème cause de mortalité sur l’île .



Sur la période 2011-2013, près de 7 décès sur 10 surviennent à partir de 75 ans. Les personnes âgées de 85 ans et + représentent près du tiers des décès .



Entre 2011 et 2015, près de 49 000 séjours hospitaliers avaient , chaque année , les maladies respiratoires en diagnostic principal.



En 2015, près de 38 000 assurés Réunionnais des Régimes général et agricole de l’Assurance maladie ont été remboursés pour au moins 4 délivrances de médicaments pour les maladies obstructives des voies respiratoires, supposant la présence « permanente » d’une maladie respiratoire. Ce nombre est relativement stable entre 2013 et 2015 .



Toutes ces données peuvent être vérifièes puisqu'elles sont publiées à l'adresse suivante :



L'IHU de Marseille en dehors de compter dans ses rangs le professeurs D Raoult a bien d'autres mérites dont celui de jouer la plus parfaite transparence .



Ainsi à côté des chiffres de son activité il rappelle fort pertinemment d'autres données éloquentes : au niveau mondial le nombre de cas confirmés de COVID est à ce jour de 23 millions de personnes et le nombre de décès de 813 000 ;

la grippe espagnole de 1918 1919 a tué 50 millions de personnes .

chaque année la grippe saisonnière fait 145 000 victimes ;

les infections pulmonaires affectent 2 600 000 malades.

Et une dernière info : alors que nous n'avions connu aucun décès autochtone du à la COVID jusqu'à la présente semaine , - et qu'on n'est d'ailleurs pas certain que le facteur déterminant du seul décès enregistré durant l'épidémie soit le SARS 2 , la surmortalité globale a été au 1er semestre 2020 de 3% à La Réunion .



Donc conclusion logique d'autres pathologies sont en cause .



Mais chut ça n'intéresse aucun média...

