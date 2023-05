Foire de Paris : Le zouk endiablé de Nesly et MIKL

Les Rihanna et Drake ultra-marins ( référence au concert du NBA All Star Game de 2011 ) ont de nouveau ravi le public avec leur complicité sur scène. Nesly et MIKL ont interprété "Encore une fois", un tube de l'année 1 A.C. (avant-covid) qui a amassé 35 millions de vues sur YouTube.Un extrait du zouk entre la Guadeloupéenne et le Réunionnais a été mis en ligne par Trace Océan Indien et compte plus de 74.000 visionnages et 7.000 commentaires sur Instagram en moins de 24 heures.