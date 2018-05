Foire de Bras-Panon: deux jeunes intoxiqués par un kebab

Il y a quelques jours, la Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) a saisi 3 kilos de viande avariée à la Foire de Bras-Panon.



Un fait que la commune a pourtant totalement démenti.



Cependant, ce vendredi, deux jeunes ont été victimes d'une intoxication alimentaire après avoir mangé un kebab au Champ de Foire.



Une de leus proches a témoigné sur Freedom ce matin: "on était également avec un bébé de 2 ans, mais heureusement qu'il n'en a pas mangé!"



En effet, les deux jeunes, âgés de 14 et 25 ans, se sont plaint d'affreuses douleurs au ventre après avoir avalé leur kebab.