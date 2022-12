Communiqué FocusTECH, une journée dédiée aux métiers du jeu vidéo

Le samedi 10 décembre, la 3e édition du FocusTech jeux-vidéo revient à Saint-André. Entre 10h et 16h, les professionnels vont rencontrer le public afin de faire découvrir l’intérieur de cet univers en pleine expansion dans l’île. Par NP - Publié le Mercredi 7 Décembre 2022 à 16:06

La FocusTECH jeux-vidéo revient pour la 3e édition ! Amateurs de jeux- vidéo ou novice en la matière sont invités à découvrir l’univers du jeu-vidéo dans sa globalité, mais aussi son développement sur le territoire local.



Le jeu-vidéo s’est démocratisé ces dernières années, et est devenu de plus en plus populaire auprès du grand public. Afin de faire découvrir cet univers en pleine croissance à la population réunionnaise, Epitech organise une journée dédiée aux métiers du jeu vidéo le samedi 10 décembre de 10h à 16h.



Au travers de la FocusTECH, toute personne pourra avoir des informations auprès de professionnels et futurs professionnels du jeu-vidéo : Comment le jeu-vidéo répond-il aux enjeux sociétaux actuels ? Qui sont les acteurs locaux du jeu-vidéo à La Réunion ? Comment travailler dans ce domaine ?



Les visiteurs pourront avoir réponse à leurs questions grâce à des : Rencontres avec des professionnels locaux

Conférences sur l’histoire et les métiers des jeux-vidéos

Activités sur le jeu-vidéo et initiation à la programmation. Denis MAILLOT, étudiant en 2e année et jeune entrepreneur, présentera les jeux-vidéo qu’il a conçus et lancés sur la célèbre plateforme Steam. Il parlera également de ses projets à venir, par exemple le développement de son premier jeu sur Switch, suite aux autorisations et kit de développement reçus de la part de Nintendo.



Rodolphe BAX vainqueur de la Game Cup 2022 (première Coupe de France de jeux vidéo indépendant), en catégorie Newbie, sera également présent sur la journée ainsi que d’autres acteurs du jeu-vidéo tel que Arnaud BRU du Collectif Bouftang, Laura THOUZEAU, porteuse de projet dans le domaine du jeu-vidéo & prix espoir u concours d’Entreprise Innovante etc.



