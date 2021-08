Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Focus sur les ateliers de Terra Incognita à Plateau Caillou





L’expérience s’est déroulée à Plateau Caillou, plus exactement dans le quartier Combavas. Terra Incognita et l’association Praxitèle ont invité les habitants du quartier à partager une expérience artistique autour de l’écriture et de la gravure. Deux artistes, Stéphanie HOAREAU et Cathy CANCADE, les ont accompagné tout au long de cet atelier.



Tout commence sous la forme d’une exploration dans le petit parc que borde la route dans ce quartier de Plateau Caillou. Ce bout de terre, niché au cœur du quartier, se révèle à travers les mots et les récits de ceux qui habitent ce territoire. Pique-nique en famille et glissades sur l’herbe nous évoquent les moments heureux de ce lieu ; et c’est à partir de ce vocabulaire que les participants à l’atelier ont rédigé les “Haïkus”. Ces courtes poésies japonaises de trois vers ont été illustrées à partir d’une technique de gravure dite « en creux » que l’on appelle également « taille douce ».



Conçues comme des récits en mouvement, ces diverses compositions ont donné naissance à la réalisation de plaques en résine renfermant chacune une gravure originale. Ces plaques viennent tout juste d’être installées dans le parc public en présence de Karine LEBON, Députée de la 2ᵉ circonscription, Sabine PIERREDON, déléguée du Préfet, Suzelle BOUCHER, 2ème adjointe et déléguée aux affaires culturelles, Perceval GAILLARD, délégué à la politique de la ville et Bernadette MOUNIAMA-CUVELIER, adjointe du quartier de Plateau Caillou. Ces plaques permettent aux visiteurs de découvrir l’histoire unique du quartier Combavas sous la forme d’un mini-parcours.



L’atelier Terra Incognita, Écriture-Gravure quartier Combavas, a été financé par l’appel à projets Quartiers Solidaires du Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales et la Direction des Affaires Culturelles de La Réunion.



Terra Incognita et l’association Praxitèle remercient chaleureusement tous les habitants du quartier Combavas pour leur accueil, leur bonne humeur et leur participation, l’Association Tamarin des Hauts pour le relais avec les habitants, les artistes Stéphanie HOAREAU pour sa contribution à la réalisation de l’atelier Écriture-Gravure et Jo HARIMANJATO pour la réalisation de la vidéo.



Crédit photos : Cathy Cancade et Jo Aina Harimanjato

Crédit vidéo : Jo Aina Harimanjato



Plus de photos et une vidéo en cliquant ici “Explorer ses propres espaces de vie en prenant le temps de voir, d’entendre, de sentir et de raconter… c’est partir à la découverte d’un nouveau territoire”, commence Cathy Cancade, la directrice du projet “Les Ateliers de Terra Incognita”.L’expérience s’est déroulée à Plateau Caillou, plus exactement dans le quartier Combavas. Terra Incognita et l’association Praxitèle ont invité les habitants du quartier à partager une expérience artistique autour de l’écriture et de la gravure. Deux artistes, Stéphanie HOAREAU et Cathy CANCADE, les ont accompagné tout au long de cet atelier.Tout commence sous la forme d’une exploration dans le petit parc que borde la route dans ce quartier de Plateau Caillou. Ce bout de terre, niché au cœur du quartier, se révèle à travers les mots et les récits de ceux qui habitent ce territoire. Pique-nique en famille et glissades sur l’herbe nous évoquent les moments heureux de ce lieu ; et c’est à partir de ce vocabulaire que les participants à l’atelier ont rédigé les “Haïkus”. Ces courtes poésies japonaises de trois vers ont été illustrées à partir d’une technique de gravure dite « en creux » que l’on appelle également « taille douce ».Conçues comme des récits en mouvement, ces diverses compositions ont donné naissance à la réalisation de plaques en résine renfermant chacune une gravure originale. Ces plaques viennent tout juste d’être installées dans le parc public en présence de Karine LEBON, Députée de la 2ᵉ circonscription, Sabine PIERREDON, déléguée du Préfet, Suzelle BOUCHER, 2ème adjointe et déléguée aux affaires culturelles, Perceval GAILLARD, délégué à la politique de la ville et Bernadette MOUNIAMA-CUVELIER, adjointe du quartier de Plateau Caillou. Ces plaques permettent aux visiteurs de découvrir l’histoire unique du quartier Combavas sous la forme d’un mini-parcours.L’atelier Terra Incognita, Écriture-Gravure quartier Combavas, a été financé par l’appel à projets Quartiers Solidaires du Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales et la Direction des Affaires Culturelles de La Réunion.Terra Incognita et l’association Praxitèle remercient chaleureusement tous les habitants du quartier Combavas pour leur accueil, leur bonne humeur et leur participation, l’Association Tamarin des Hauts pour le relais avec les habitants, les artistes Stéphanie HOAREAU pour sa contribution à la réalisation de l’atelier Écriture-Gravure et Jo HARIMANJATO pour la réalisation de la vidéo.Crédit photos : Cathy Cancade et Jo Aina HarimanjatoCrédit vidéo : Jo Aina Harimanjato





Dans la même rubrique : < > ​La CASUD recrute ses services civiques Bouger Ô : le sport à l’honneur à Saint-Paul !