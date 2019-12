Focus sur la première séance plénière du Conseil Communal des Enfants et des Jeunes

Le 14 décembre dernier a eu lieu la première séance plénière du Conseil Communal des Enfants et des Jeunes (CCEJ). L’ordre du jour fut la présentation et l’installation de ce nouveau Conseil CCEJ pour la mandature 2019/2021.



Après les séminaires qui se sont déroulés du samedi 7 et 11 novembre 2019, les jeunes élus ont pu identifier de nombreuses propositions, des thèmes pour le choix des commissions de travail.



Lors de la séance plénière, 3 commissions ont été présentées :



1. Meilleure vie à l’école

2. Sport et santé

3. Environnement et solidarité.



Chaque conseiller a pu choisir leur propre commission de travail ainsi que leur représentant:



– Marie Mélanie ALEXIS de l’école élémentaire les Chocas : représentante commission Meilleure vie à l’école

– Benjamin PASCUAL de l’école élémentaire les Combavas : représentant commission Sport et Santé

– Antonin APAVOU de l’école privée Notre Dame des Grâces : représentant commission Environnement et Solidarité



Pour information, le bureau du CCEJ est composé de ces trois représentants des commissions, ainsi que de l’élu en charge des affaires scolaires, Alex Pota et de Patricia Hoarau, conseillère municipale.