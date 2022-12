Focus sur l’Économie Sociale et Solidaire à Saint-Paul

Denise DELAVANNE, déléguée à la politique de la Ville, à l’insertion par l’Économie et au développement de l’Économie Sociale et Solidaire présente les principales actions mises en place par la Mairie. Pour 2023, l’objectif est clair : faire émerger et valoriser les initiatives solidaires sur le territoire, aider et fédérer les acteurs, accompagner les structures… Pour 2023, plusieurs Ateliers et Chantiers d’insertion verront le jour. Le point dans cette vidéo.