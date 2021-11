A la Une . Florilèges fait deux fois plus d'entrées qu'en 2019

La mairie du Tampon dresse le bilan de ses Florilèges. L'édition 2021 a connu un certain succès. C'est peu dire. Privés de l'une de leurs manifestations préférées l'an dernier en raison du contexte sanitaire, les Réunionnais ont fait exploser la moyenne du nombre d'entrées de la manifestation florale. Le communiqué de la mairie : Par LG - Publié le Dimanche 14 Novembre 2021 à 17:54

"Cela fait 2 ans que les horticulteurs n'avaient pas écoulé leurs stocks et ils commençaient à être en difficulté; il fallait trouver une solution.



Avec le Conseil Municipal, nous avons pris la décision et le risque de réaliser la manifestation sur 5 jours, il s'avère que nous avons eu raison car en 5 jours, nous avons reçu plus de 50% de visiteurs par rapport aux Florilèges 2019. Cette année, la 37e édition des Florilèges a accueilli plus de 14 000 visiteurs sur 5 jours, et cela malgré un contexte sanitaire sensible qui nous a obligé à organiser une manifestation réduite. Nous sommes pleinement satisfaits du succès de ces Florilèges 2021.



Plus de 60 exposants ont participé à cette édition qui représente une réelle bouffée d'oxygène pour tout le monde, nous pouvons estimer une augmentation du chiffre d'affaires des exposants de + de 40 à 50%

A la Réunion, le Tampon est une ville référence en matière de fleurs. Les prix y sont compétitifs et la qualité est très bonne grâce à une acclimatation des plantes déjà faites qui leur permet une meilleure résistance.



Je tiens à remercier chaleureusement les réunionnais qui se sont déplacés, les exposants pour la qualité des fleurs, des plantes et des produits proposés aux visiteurs, les artistes pour leurs prestations et pour le plaisir de les retrouver sur scène, ainsi que le Conseil Municipal et les agents communaux pour la réussite de cette 37e édition qui touche à sa fin."