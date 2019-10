A la Une .. Florilèges: Plus de 350 000 visiteurs se sont déplacés pour l'édition 2019



Florilèges reste l’une des fêtes populaires de la Reunion. Les familles viennent faire des bonnes affaires pendant 10 jours, acheter des fleurs pour refleurir leur jardin et s’ambiancer devant des spectacles sur la belle et grande scène de la SIDR DES 400.



La fête des fleurs a battu son plein dans le jardin. Les visiteurs sont repartis les bras chargés de fleurs et de plantes. Le mur végétal de 18x13 m a beaucoup impressionné, les personnes s’arrêtaient pour se prendre en photo.



Le thème “mon jardin pousse, ma maison respire” très tendance a beaucoup plu et le public est venu en masse pour les ateliers et différentes conférences.



Florilèges reste un événement culturel qui valorise les artistes venus de toute part, locaux et extérieurs. Les jeunes sont venus en masse pour les concerts de Dadju, Bramsito, Eva Queen venus de métropole mais aussi pour nos artistes locaux comme MIKL, DJ SEBB et les humoristes Didier Mangaye et Thierry Jardinot.



Aucun incident de sécurité ne s’est produit. La commune pour l’occasion tient à remercier tous les agents de l’organisation, de sécurité et des forces de l’ordre.



Le bilan est positif car Florilèges continue à accueillir les Réunionnais et autres visiteurs (environ 350 000 visiteurs incluant la commerciale qui est toujours difficile à chiffrer précisément) Encore une édition réussie pour les Florilèges. La fête des fleurs a attiré pour cette cuvée 2019 plus de 350 000 visiteurs et s'inscrit plus que jamais dans le paysage des manifestations culturelles de l'île. La municipalité tamponnaise tient à remercier l'ensemble des forains et des agents de sécurité et de l'ordre pour la bonne édition de cette édition 2019, où aucun incident majeur n'a été relevé. NP Lu 239 fois







Dans la même rubrique : < > St-Benoit: Deux bombes artisanales explosent lors du match AS Évêché/ASC Possession Averses plus fréquentes l'après midi, temps plus instable mardi