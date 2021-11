A la Une .. Florilèges 2021, c’est parti

Après une année d’absence, l’évènement majeur du Tampon reprend ses droits. Situation sanitaire oblige, c’est une formule réduite sur 4 jours qui est proposée cette année. La fête foraine devra encore patienter une année avant de retrouver la SIDR 400. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 10 Novembre 2021 à 14:40

Après une annulation l’année dernière, c’est toujours en plein contexte de crise Covid que s’ouvre cette 37e édition des Florilèges. En raison des mesures sanitaires, l'édition 2021 a été réduit de presque 75% de sa tenue habituelle. L’évènement va se dérouler uniquement dans le parc de Jean de Cambiaire où les exposants vont pouvoir de nouveau rencontrer les visiteurs. La fête foraine est elle annulée.



"J’étais très ému ce matin à l’idée d’ouvrir les Florilèges en pensant à tout ce que nous avons subi", explique André Thien-Ah-Koon au moment d’inaugurer cette nouvelle édition. Le maire du Tampon fait ainsi référence à la filière horticole particulièrement touchée durant cette crise, tout comme le monde économique de la municipalité en général.



"Il a fallu se retrousser les manches", explique l'édile pour mettre en avant le travail des agents municipaux pour que tout soit en place. Comme l’explique le maire, c’est "grâce au pass sanitaire que nous pouvons organiser l’évènement". Celui-ci est donc exigé pour accéder au parc.



Le public déjà présent



Du côté des exposants et des visiteurs, le sourire pouvait se voir sous les masques. Avant même l’ouverture, près de 300 personnes attendaient devant les grilles du parc. Des animations étaient proposées pour patienter comme un orchestre ou des mini-cheerleaders. Des comédiens sur échasses ont également fait forte impression. C'est le groupe Pat' Jaunes qui a ouvert les festivités.



Pour les exposants, ce retour de Florilèges est une bouffée d’oxygène. La filière horticole a été particulièrement impactée par la crise et les producteurs attendent beaucoup de l'événement qui représente une part importante de leur chiffre d’affaires annuel.



Ces derniers doivent également faire face à la concurrence étrangère. Mais ils possèdent un allié de poids en la personne d’André Thien-Ah-Koon. "Les fleurs qui ont poussé à La Réunion doivent être dans nos maisons. Pour avoir des fleurs qui durent longtemps, il faut acheter des fleurs péi. C’est au Tampon que vous allez les trouver. Il y a ici la plus grande concentration, la plus grande diversité des végétaux de La Réunion", conclut le maire.



