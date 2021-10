Revenir à la Rubrique MAIRIE DU TAMPON Florilèges 2021 : appel à candidatures

La Commune du Tampon lance un appel à la candidature pour sélectionner les forains dans le cadre la manifestation "Les Florilèges 2021" qui se déroulera du mercredi 10 Novembre au dimanche 14 novembre 2021 inclus dans le parc Jean de Cambiaire.



Objet de la consultation

* Mise à disposition d'emplacements du domaine public du mercredi 10 au dimanche 14 novembre 2021 inclus.



Caractéristique du ou des emplacements mis à disposition

* Adresse : Parc Jean de Cambiaire

* Emplacement mis à disposition :

- Horticulteurs et fleuristes : 65%

- Produits du terroir et en lien avec l'évènement : 20%

- Restauration-confiserie : 10%

- Partenaires et/ou institution : 5%



Constitution du dossier de candidature

* Présentation du demandeur : nom, prénom, adresse, catégorie d'emplacement sollicités, caractéristiques des produits commercialisés ou de l'activité proposée, matériels utilisés, dimensions du stand, tarifs appliqués, besoin en électricité ...

Remplir un Bon de participation Florilèges 2021

Caractéristiques principales de la convention d'occupation du domaine public

* Durée : 5 journées

Montant de la redevance :

Vu le contexte sanitaire, Il est précisé que les redevances , ci-dessous, sont exceptionnelles



A FLORALE (Parc Jean de Cambiaire)

REDEVANCES

AU

STAND POUR LES HORTICULTEURS PRODUCTEURS LOCAUX 3*3 ou 3*4 ou 4*4 ou 6*6

17,00 €

M²

AGRANDISSEMENT DES STANDS

12.50 €

M²

AUTRES EMPLACEMENTS (tout domaine hormis horticulture)

20,00 €

M²

RESTAURANTS DANS LE JARDIN

4,50 €

M²

Conditions de participation à la procédure de sélection :

* Remettre un dossier complet. Tout dossier incomplet ne pourra être traité et la demande sera refusé.

* Piéces à joindre obligatoirement

1/ Demande écrite jointe adressée à Monsieur Le Maire pour une demande d'emplacement sur le site Parc Jean de Cambiaire , dans le cadre de Florilèges 2021.

2/ Photocopie de la pièce d’identité valide du demandeur (carte d'identité recto/verso, passeport, carte de séjour ...)

3/ Justificatif d’adresse de moins de trois mois (factures d’eau, EDF...)

Attestation d'hébergement sur l'honneur signée et datée, et la photocopie de la pièce d' identité de la personne hébergeant le demandeur

4/ Attestation d’inscription au Registre de Commerce ou Répertoire des métiers de moins de trois mois, valable pendant la manifestation. Les documents administratifs nécessaires (K/BIS; SIRET ...) devront être parfaitement lisibles et être au nom du demandeur

5/ Attestation d’assurance en cours de validité,« responsabilité civile professionnelle» pour l'exploitant (matériel...) et qui couvre la manifestation.

6/ Pour les marchands ambulants : photocopie conforme de la carte de commerçant non sédentaire à jour, recto / verso.

7/ Pour les vendeurs de produits alimentaires, attestation de formation à l’hygiène alimentaire (se référer à la Chambre des Métiers) et attestation de la Direction de l' Alimentation, de l' Agriculture et de la Forêt. (Direction des Services Vétérinaires)

8/ un RIB de la Société ou du forain (nom, prénom, adresse)

* Être à jour du paiement des redevances d'occupation au titre précédentes manifestations communales



Critères de sélection :



Le critère de sélection des forains et exposants en zone florale est :



1- «nature et qualité des produits proposés en lien avec l'événement » : 5 points

2- « produit valorisant un savoir-faire » : 3 points

3- « Qualité esthétique et visuelle du “stand” ou du matériel en cohérence avec la manifestation » (Fournir photo du stand et/ou matériel) : 1 point

4- « Déchets générés par l'activité » : 1 point

- Les emplacements seront attribués suivant l'ordre décroissant de classement des candidatures établis sur la base des critères ci dessus, jusqu'à épuisement des emplacements disponibles pour la catégorie concernée.

- Les emplacements seront attribués suivant l'ordre décroissant de classement des candidatures établis sur la base des critères ci-dessus, jusqu'à épuisement des emplacements disponibles pour la catégorie concernée.

- En cas d'égalité ne permettant pas l'attribution d'un ou plusieurs emplacements il sera procédé à un tirage au sort en formation collégiale.



Pass Sanitaire

Il est précisé que conformément à la réglementation en vigueur au jour de l'évènement, un pass sanitaire valide sera exigé pour l'accès à la manifestation Les Florilèges. Cette obligation concernera l'ensemble des personnes sur le site : exposants, visiteurs à partir de 12 ans, personnels, bénévoles ...



Date limite de remise des dossiers :

Remettre un dossier complet avant le 27/10/21

Les dossier sont à envoyer par mail à l'adresse suivante:



nathalie.morel@mairie-tampon.fr



OU remis contre récépissé ou réceptionné par voie postale, à l'adresse suivante :



Service Animation/événements

256 rue Hubert-Delisle

BP 449

97430 Le Tampon



Numéro utile pour toutes informations complémentaires : Rachelle Lespine : 0262 57 86 75









Dans la même rubrique : < > ​Inauguration de l'Epicerie Sociale et Solidaire de la Plaine des Cafres La commune du Tampon doublement primée à Paris