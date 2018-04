Florian Philippot est arrivé à La Réunion

Accompagné de Mireille d’Ornano, Florian Philippot est arrivé en milieu de matinée ce mardi à La Réunion. Le député français au Parlement européen et président des Patriotes sera dans le département jusqu'au 14 avril. Au programme de cette visite, une rencontre avec des professionnels de la pêche cet après-midi.



Après un passage par Mayotte demain mercredi 11 avril où il tiendra notamment une conférence sur le thème "La politique migratoire européenne et ses limites", Florian Philippot sera de nouveau à La Réunion jeudi. Une conférence sur le thème "Les Outre-Mer, territoire oublié de l’Europe", se tiendra à 19 heures.



Sa visite sera également marquée par une visite de la Coopérative Agricole des huiles Essentielles de Bourbon et une visite de l’entreprise Isautier, avant son retour à Paris le samedi 14 avril.