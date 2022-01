Florent Pagny annonce souffrir d’un cancer des poumons

C’est sur son compte Instagram que Florent Pagny a fait sa triste annonce. "On vient de me diagnostiquer une tumeur aux poumons, une tumeur cancéreuse, pas très sympathique, qui ne peut pas s’opérer, explique-t-il. Je vais entrer dans un protocole de six mois de chimiothérapie, de rayons x, ce qui fait que… Je suis désolé", a-t-il écrit.



Le chanteur annonce renoncer à sa tournée des 60 ans et assure que tout le monde sera remboursé. Il a donné rendez-vous à ses fans pour "peut-être la tournée des 61".



"Vous me verrez quand même sur le fauteuil rouge de The Voice, en pleine forme parce qu’on a tout enregistré avant", explique-t-il.