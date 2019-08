Florence Arginthe, Miss Réunion 2010, une Miss qui a marqué l'esprit des Réunionnais

Élue Miss Réunion en 2010 à l'âge de 18 ans, Florence Arginthe est une ces Miss qui su conquérir le coeur des Réunionnais. Aujourd'hui encore, les gens se souviennent de cette femme dont les pronostics la veille de l'élection faisaient d'elle la grande favorite au titre de Miss Réunion. Surprise d'avoir été élue, elle se souvient du bonheur qu'elle a ressenti à l'annonce de son nom, mais également du stress qui a suivi son sacre.



Pendant une année, le quotidien d'une Miss Réunion est une succession de shooting photos, d'interviews ainsi que de voyages de représentation. Comme l'explique Florence Arginthe "je le referais avec plaisir, mais je ne le referais peut-être pas à 18 ans. J'attendrais peut-être 19 ou 20 ans, c'est-à-dire une ou deux années de plus pour le prendre avec un peu plus de maturité".



Toujours reconnue et sollicitée aujourd'hui, Florence Arginthe est catégorique, elle ne peut que conseiller aux jeunes réunionnaises de se lancer dans l'aventure. Considérée par beaucoup comme une des plus belles Miss de la Réunion, elle a marqué les esprits. Neuf ans plus tard, elle est devenue une femme accomplie qui n'a qu'une devise dans la vie "Assumer tout ce que j'ai fait. j'assume tout ce que j'ai fait et je ne regrette absolument rien".