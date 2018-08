Flore et Halle 2018: "La halle des manifestations est encore là"(Olivier Hoarau)

Malgré la situation financière toujours sensible de la Halle des manifestations, le salon Flore et Halle revient cette année, du 8 au 12 août, pour une 23ème édition. "Si cet événement peut se tenir, c’est parce que beaucoup mettent de l’espoir dans cette organisation. La Halle est encore là", commente Olivier Hoarau, maire du Port et président délégué de la structure, précisant que le travail de diversification des activités de la structure est toujours "en cours de réflexion".Après une édition "kaz tendance" l'an passé, le thème retenu cette année devrait parler au plus grand nombre : le jardin. "Il y aura plus de 150 stands, un espace festif et un espace gastronomique", détaille Jean-Luc Caro, le directeur. "Le tout pour le tarif symbolique de 2 euros (et gratuit pour les moins de 10 ans, ndlr)". Au programme également, des jeux, des cadeaux, des animations et des shows."C’est un passage fort, une vitrine pour les horticulteurs, qui présentent leurs innovations, leurs productions", souligne Patrice Fages, le président de Union des Horticulteurs et Pépiniéristes de la Réunion. Nouveauté cette année, le label Plant péi, nouvelle marque de la production locale , sera présenté sur ce salon. Autre star de l'événement : le vacoa, avec l’Association Autour du Vacoa et l'ADFIR. "Comment le consommer, comment le travailler ? Une proposition sera faite au public", annonce la municipalité.S'il est l'occasion de découvrir des plantes, de se ravitailler en espèces végétales et de passer du bon temps en famille ou entre amis, l'événement permettra aussi d’évoquer les problématiques environnementales. "Ce sera aussi un lieu de discussion", souligne en effet Olivier Hoarau. "Il s’agira de réfléchir sur la gestion de l’eau mais aussi sur le recyclage". Autant de raisons qui poussent le maire à inviter les Réunionnais à venir découvrir "le plus grand jardin de La Réunion".