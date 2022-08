La grande Une Fleury Mérogis rend hommage au jeune Réunionnais Lucas

Les obsèques de Lucas, lynché au cours d'une rixe entre deux bandes rivales se dérouleront mardi prochain en métropole. Ce samedi, une marche blanche à sa mémoire était organisée à Fleury Merogis. Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 7 Août 2022 à 10:55





Lucas allait bientôt avoir 18 ans, il comptait passer son permis de conduire et venait d'obtenir son baccalauréat. Mais le 27 juillet, le jeune Réunionnais a été laissé pour mort après avoir été roué de coups.



Selon les premiers éléments de l'enquête qui démarre, "Il était calme, généreux, il rendait service", témoignait ce samedi matin sur les ondes réunionnaises une cousine de la mère de Lucas, décédé dans des circonstances horribles.Lucas allait bientôt avoir 18 ans, il comptait passer son permis de conduire et venait d'obtenir son baccalauréat. Mais le 27 juillet, le jeune Réunionnais a été laissé pour mort après avoir été roué de coups.Selon les premiers éléments de l'enquête qui démarre, deux bandes rivales s'affrontaient depuis plusieurs jours sur fond de trafic de drogue dans le secteur de cette cité située à Fleury Merogis dans le département de l'Essonne. Alors que Lucas, 17 ans, sortait de chez lui pour aller rendre visite à un de ses amis vers 22 heures, il a été pris à partie par les jeunes. Ces derniers l'ont tabassé à mort sans aucune raison.





Le 2 août, un juge d'instruction saisi par le parquet d'Evry était désormais en charge des investigations. Une information judiciaire a été ouverte pour "homicide en bande organisée et violences aggravées". La gendarmerie a lancé



Ce samedi, une marche blanche était organisée à 15h30 à Fleury Merogis en mémoire du jeune homme qui sera enterré mardi prochain en métropole. Sa famille a par ailleurs choisi de faire don de ses organes.



Un moment de prière est organisé par sa famille à l'Etang Salé ce lundi.

Le malheureux, touché à la tête, a succombé à ses blessures . Les résultats de l'autopsie ont confirmé qu'un choc brutal au crâne et de nombreuses ecchymoses sur le corps avaient entrainé le décèsLe 2 août, un juge d'instruction saisi par le parquet d'Evry était désormais en charge des investigations. Une information judiciaire a été ouverte pour "homicide en bande organisée et violences aggravées". La gendarmerie a lancé un appel à témoins afin de retrouver les auteurs.Ce samedi, une marche blanche était organisée à 15h30 à Fleury Merogis en mémoire du jeune homme qui sera enterré mardi prochain en métropole. Sa famille a par ailleurs choisi de faire don de ses organes.Un moment de prière est organisé par sa famille à l'Etang Salé ce lundi.